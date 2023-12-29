11:34 •
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
11:19 • •
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.E.T 'nin kullandığı 27 ANY 57 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sakçagözü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki A.B.Ş ile E.T yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika