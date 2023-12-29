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Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.E.T'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki A.B.Ş ve E.T yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep\'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
29.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:18
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.E.T 'nin kullandığı 27 ANY 57 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sakçagözü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki A.B.Ş ile E.T yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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