Gaziantep'te Sarımsak Hasadı Başladı

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TÜRKİYE'nin sarımsak üretiminin yüzde 22'sinin yapıldığı Gaziantep'in Araban ilçesinde, 8 bin tarım işçisiyle hasat başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 20 bin dönüm araziye ekilen ve tarlada 45-50 lira arasında fiyatlandırılan sarımsağın, tüketiciye ise 100 liradan satıldığını söyledi.

Araban'da, 20 bin dönüm alanda ekilen aroması ve uzun ömürlü oluşu ile tercih edilen sarımsakta bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor. Eylül ayında ekimi yapılan, mayıs ayı sonunda başlayıp 2 ay süren sarımsak hasadında, Gaziantep ve çevre illerden gelen 8 bin tarım işçisi istihdam ediliyor. İşçiler sabah erken saatlerde başlattıkları hasatta, tarladan toplanan sarımsakları önce küme halinde bir araya getiriyor, ardından saplarını keserek kasalara dolduruyor. Tarım işçileri, topladıkları sarımsak kilosuna göre günlük 500 ile 1200 TL arasında kazanç elde ediyor.

TARLA İLE MARKET ARASINDA YÜZDE 100 FARK VAR

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan sarımsağın tarladan ucuz alındığını ancak üreticiye yüzde yüz farkla ulaştığını söyledi. Şu anda sarımsağın tarlada 45 ile 50 liradan alıcı bulduğunu belirten Altun, tüketicinin ise ürünü marketlerden 100 TL'den alabildiğini ifade etti. Altun, aracıların çiftçiden aldığı sarımsağı iki kat farkla tüketiciye ulaştırdığını, bunun önüne geçmek için kooperatif kurduklarını ve doğrudan tüketiciye ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak adına kooperatif kurduklarını ve aracı sistemini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Altun, "Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha iyi. Hem rekoltemiz yüksek hem de geçen yıla göre fiyatlarımız iyi. Ancak, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı yüzde 100 civarında. Tüketici ile üretici arasındaki bu fiyat farkını kapatabilmek için aracıların sonlandırılması gerekiyor. Bunun için de kooperatif kurduk. Şu anda işleme ve paketleme tesisi oluşturuyoruz. Bunu da tamamladığımızda çiftçimizin sarımsağını alıp, işleyip paketleyerek tüketiciye direkt olarak ulaştıracağız. Aracı olmadan yapacağımız bu işlem ile üretici sarımsağı ucuza satmaktan, vatandaş ise pahalıya tüketmekten kurtulacak" diye konuştu.

Altun, sarımsak üretiminin zahmetli bir iş olduğunu ve hasat döneminde 8 bin işçiye istihdam sağladıklarını söyledi. Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22'sinin Araban ilçesinden karşılandığını ve hasadı yapılan sarımsakların aynı zamanda birçok ülkeye ihraç edildiğini de anlatan Altun, "Sarımsak hasadı döneminde ilçemizde 8 bin tarım işçisi çalışıyor. Çevre illerden çok sayıda işçi geliyor ve bu kişilere geçici de olsa istihdam kaynağı oluyoruz. Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22'sini Araban ilçemizde yapıyoruz. Bölgemizin sıcak olması sarımsağın lezzetini ve dayanıklılık sürecini arttırıyor. Serin alanlarda 1 yıl boyunca muhafaza edilebilen sarımsağımız aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor" dedi.

'BAKANLIĞIN DAHA FAZLA DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Arabanlı çiftçilerden Hasan Arslan ise sarımsak üretiminin maliyetli olduğunu ve tarımsal desteklemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Araban sarımsağının lezzeti ve uzun ömürlü olması sebebiyle tercih edildiğini anlatan Arslan, "Girdi maliyetlerinin yüksekliği, ürünün tarlada ucuza gitmesi en büyük problemimiz. Bunun için bakanlığın sarımsak üreticilerine daha fazla destek olmalarını istiyoruz, Çünkü sarımsak, eylül ayında ekilip, mayıs ayı sonunda toplanıyor. 9 aylık uzun ve meşakkatli bir üretim sürecinden sonra sarımsak hasadı yapılabiliyor" diye konuştu.