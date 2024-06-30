Gaziantep\'te silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Güncel

GAZİANTEP'te bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Necmettin Gök yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Başpınar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Necmettin Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Necmettin Gök'ün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kavgaya karıştığı saptanan 4 kişiyi gözaltına alan polisin, incelemesi sürüyor.