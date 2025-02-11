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Gaziantep'te Solar Park Projesi

Gaziantep\'te Solar Park Projesi

Gaziantep'te Solar Park ile yıllık 45 bin 800 megavat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

11.02.2025 14:18
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Gaziantep'te, Solar Park projesiyle yıllık 45 bin 800 megavat elektrik üretilip 28 bin 458 ton karbondioksit salınımının engellenmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Şehirler programı kapsamında hibe ve kredi desteğiyle fonlanan 27 megavatlık Solar Park projesi için çalışmalar sürüyor.

Projeyle, harcanan enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılanması ve yıllık 45 bin 800 megavat elektrik üretilmesi, 28 bin 458 ton karbondioksit salınımının engellemesi hedefleniyor.

Deredüzü'nde 11 megavatlık tesisin saha çalışmalarını tamamlanırken Doğanca'daki 6 megavatlık ve Köksalan'daki 10 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinin ise bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor.

Aynı zamanda projeyle beraber Büyükşehir Belediyesi, imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi'ndeki 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde 80 oranında azaltılması hedefine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

gaziantep, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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