Gaziantep'te Suç Örgütü Operasyonu

GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler adreslerini belirlediği 7 şüpheliye eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 13 uyuşturucu hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, suç örgütünün liderliğini yapan T.Ç. ve A.K, Y.Ç., M.T. ve Ş.Ç. ile bağlantılı bulunan H.K., M.K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: -GAZİANTEP-DHA