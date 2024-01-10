Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığını örgütlü şekilde yaptığı belirlenen "Çobanlar çetesi"ne yönelik Araban ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt lideri M.B.Ç. ile örgüt üyeleri M.Ö, A.Ö, M.G, H.U, O.D. ile H.G. yakalandı.

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.