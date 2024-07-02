Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı - Son Dakika
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Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın kız çocuğunu taciz etmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylar Gaziantep'te de tansiyonu yükseltti. Ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

02.07.2024 08:21
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Gaziantep'in çeşitli mahallelerinde toplanan gruplar, Suriyeli mülteciler aleyhine sloganlar atarak, yürüyüş yaptı. Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verilirken, polis olaylara müdahale ederek büyümesini engelledi.

ART ARDA YAŞANAN OLAYLAR ŞEHRİ KARIŞTIRDI

Dün akşam saatlerinde Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylara Gaziantep'te vatandaşlar tepki gösterdi.

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

İŞ YERLERİ VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

Ellerinde Türk bayrakları ile sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Kentin çeşitli noktalarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de taşkınlık çıkarmaya çıkaran gurupları ikna etmeye çalıştı. Küçük çapta yaşanan olaylar, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı
Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı
Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı
Gaziantep\'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı
Kaynak: DHA

Gaziantep, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Aa: herkes görüyor sorunu ama görmesi gerekenler goremiyor yav 109 3 Yanıtla
    Şevki Sünger: Makarnaya memleketi değişenleride yollamadı yanlarına bir çuval makarna koyup 0 0
  • Ali null: Bunlar iyi günlerimiz huzur olarak 77 7 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: yaniii.Zoraki misafirlik olmaz. 80 2 Yanıtla
  • Ali boz: bu kadar mülteci, fındık, fıstık olsa bu ülke kaldırmaz.bu sorun insanî ölçülerde çözülmelidir. 64 1 Yanıtla
  • alos : BU GÜNLERİ GÖREMEYENLER HALEN YÖNETİMDE. DEMEKKİ ÜLKENİN BAŞI ÇOK BÜYÜK BELADA. 24 1 Yanıtla
  • Şükrü null: bu olaylar Suriye'de ki askerlerimizin işini zorlaştırıyor. biraz akıllı olun 9 10 Yanıtla
  • Ayhan Şakir: BU ÜLKEDEN YA GİDERSİNİZ YA GİDERSİNİZ 17 2 Yanıtla
  • Alper Elma: istemiyor artık Türk halkı bunları istemiyor bunu anlamak görmek lazım istemiyoruz, neyini anlamak istemiyorlar, ülkenin yarısı Suriye oldu tatile nereye gitsem bizden 10 kat fazla Suriyeli var 1 0 Yanıtla
  • Ümit Şimşek: valla karşıyım ama onlarda anlasinki burası sahipsiz deyıldırr bizde bilaf vardır kopeksiz köy bulmuşlar sahipsiz geziyolar derler onlardaanlasinki buranın sahibi oldunu yani 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı - Son Dakika
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