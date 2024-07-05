Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 8 gümrük kaçağı cep telefonu, 180 gümrük kaçağı telefon aksesuarı ele geçirdi.
Telefon kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Telefon Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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