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Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı. Zanlının ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı
14.01.2024 - 10:06,
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Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, S.S'nin, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde bulunan ikamette yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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