 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tırın karşı şeride geçip başka bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Gaziantep\'te trafik kazası: 2 yaralı
21.12.2023 - 11:12,
Abone Ol

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

T.S. yönetimindeki 17 AAG 397 plakalı tır, Gaziantep- Osmaniye kara yolunun Evri mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçip V.K. yönetimindeki 27 VK 005 plakalı tırs çarparak devrildi.

Kazada yaralan iki aracın sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziantep, Osmaniye, Evri, Ulaşım, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım

Son Dakika
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Akşener, İmamoğlu'na rakip arıyor! İYİ Parti'nin İBB adayı Naci Görür mü oluyor?
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 12:15:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement