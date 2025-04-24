Gaziantep\'te Tropikal Koi Parkı Açıldı

Gaziantep'te Doğal Yaşam Parkı'nda, Tropikal Koi Parkı'nın açılışı gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkında, Tropikal Koi Parkı açılışı gerçekleştirildi.

Japonya ve Çin'den getirilen kırmızı, beyaz, siyah ve gümüş beyazı renkli 27 bin yavru koi balığı, 500 tonluk havuza bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvan dostu olan bir kent olduklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Burası hayvan dostu, çocuk dostu, doğa dostu bir şehir. Balıklarımız yavru. Bu balıkları da besleyerek büyüteceğiz. Koi balıkları çok özel balıklar."

Programa, Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve diğer ilgililer katıldı.