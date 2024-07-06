Gaziantep'te Üretilen Çilekler 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtılacak - Son Dakika
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Gaziantep'te Üretilen Çilekler 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda kurulan serada üretilen çilekler, kentteki 65 yaş vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi, serada topraksız tarım tekniği kullanarak ürettiği çileklerin ilk hasadını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çilek serasının sıfır atık projesi kapsamında yapıldığını ve yılda 8 ton çilek üretileceğini belirtti. Üretilen çileklerin 65 yaş üstü vatandaşlara hediye edileceğini söyleyen Şahin, güneş enerjisi ve sıfır atık projeleriyle birlikte çilek serasının başarı hikayesini yazdıklarını ifade etti.

06.07.2024 09:19
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda kurulan serada üretilen çilekler, kentteki 65 yaş vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda üretilen elektrikten elde edilen ısıdan faydalanarak çilek serası kurdu.

Yaklaşık 600 metrekare alanda bulunan serada topraksız tarım tekniği kullanılarak üretilen çileklerin ilk hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hasat öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sıfır atık ve çevre konusunda oldukça hassas olduklarını söyledi.

Sıfır atık projesi kapsamında bazı çalışmalar yürüttüklerini ve bunlardan birinin ise çilek serası olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Burada yılda 8 ton çileğimiz olacak. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizim hediyemiz olarak göndereceğiz burada üretilen çilekleri. Bu kaliteli çilekleri onlarla birlikte tüketelim, onların duasıyla millete hizmet etme yolculuğuna devam edelim diyoruz. Bir taraftan güneş enerjimiz bir taraftan sıfır atık projemiz bir taraftan da üretilen çilekler ile olağanüstü bir başarı hikayesini birlikte yazdık."

Konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler hasada katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Üretilen Çilekler 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtılacak - Son Dakika

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