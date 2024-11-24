Gaziantep\'te Yangın Paniği

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde mobilya ürünleri satan 4 katlı binanın çatı katındaki depoda elektrik kontağından kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında depo içerisinde bulunan mobilyalar zarar gördü.
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