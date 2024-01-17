Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu: Uçuşlar iptal edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, kentin simgelerinden tarihi Gaziantep Kalesi görünmez oldu. Yoğun sis nedeniyle Gaziantep'te uçak seferi de iptal edildi.

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini yoğun şekilde sürdürüyor. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25-50 metreye kadar düşürürken Tarihi Gaziantep Kalesi de sisten görünmez oldu.

Hava yolu ulaşımı durdu, kara yolu ulaşımı kontrollü sağlanıyor

Yoğun sis etkisi altındaki kentte hava ve kara yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışırken hava yolu ulaşımı ise tamamen durdu. Türkiye'nin çeşitli illerinden Gaziantep'e olan uçuşlar ile Gaziantep'ten yapılması planlanan uçuşlar sis nedeniyle iptal edildi.

Yoğun sis ve yağışın kent genelinde gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.