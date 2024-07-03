Gaziantep'teki deprem hasarlı hastanelerin inşaatı tamamlanmak üzere - Son Dakika
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Gaziantep'teki deprem hasarlı hastanelerin inşaatı tamamlanmak üzere

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yerine yapılan hastanelerin inşaatında sona gelindi. Nurdağı Acil Durum Hastanesi 2 katlı ve 15 bin 995 metrekare alanda inşa edilirken, Oğuzeli Acil Durum Hastanesi ise 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak 13 bin 184 metrekare alanda yapıldı. İki hastanenin inşaatı yüzde 95 seviyesine gelmiş olup, kısa sürede hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

03.07.2024 20:39
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yerine yapılan hastanelerin inşaatında sona gelindi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yapımı sürüyor.

Çelik konstrüksiyon olarak 2 katlı ve 15 bin 995 metrekare alanda yapımı süren Nurdağı Acil Durum Hastanesi, 73 yatak, 52 servis yatağı, 20 poliklinik odası, 16 kişilik yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathaneden oluşuyor.

Hasar gören hastanenin yerine yapılan 2 katlı çelik konstrüksiyondan 13 bin 184 metrekare alanda inşa edilen Oğuzeli Acil Durum Hastanesinde ise 68 servis yatağı, 19 poliklinik odası, 4 diş ünitesi, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 3 ameliyathane bulunuyor.

İnşaatında yüzde 95 seviyesine gelen iki hastanenin, kısa zamanda açılması planlanıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'teki deprem hasarlı hastanelerin inşaatı tamamlanmak üzere - Son Dakika

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