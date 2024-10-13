Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Karacaahmet Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Ali Servet A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ali Servet A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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