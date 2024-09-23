Gaziantep'ten Çiftçilere Destek Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'ten Çiftçilere Destek Protokolü

Gaziantep'te çiftçilere 2 bin ton arpa, buğday ve gübre desteği sağlanacak protokol imzalandı.

23.09.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te imzalanan protokol ile çiftçilere arpa, buğday ve gübre desteği verilecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine arpa buğday ve gübre desteği sağlayan protokol imzaladı.

Protokol ile Şahinbey Belediyesi çiftçilere 2 bin tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteği sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in tarım alanında da çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Protokolle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere verdiği önemli bir desteği daha hayata geçirdiklerini aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"Gaziantep, son yıllarda sanayisi ile ön plana çıksa da aynı zamanda çok önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi. Burada üretilen ürünler Türkiye'deki gidişatı belirliyor. Tarım konusunda verilen destekler çok önemli. Şahinbey Belediye Başkanı ile geçen yıl da bu ve buna benzer protokoller imzaladık. Bu yılda bu desteğini sürdürerek 2 bin tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteğinde bulunuyor. Allah kendilerinden razı olsun. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu cani gönülden tebrik ediyorum."

Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ise Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteklere her zaman şahit olduklarını belirterek, Başkan Tahmazoğlu'nun desteklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmak amacıyla çiftçilerimize tohum, gübre, buğday, arpa, mercimek, yem, fide, fidan desteği sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. İmzaladığımız protokolle çiftçilerimize 2 bin ton gübre, 2 bin ton arpa ve buğday desteğinde bulunacağız. Şahinbey ilçemizde ekilmeyen alan kalmadı. Ekilen alan miktarımız 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Şimdiki hedefimiz Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek. İmzaladığımız protokolle dağıtacağımız gübre ve tohumun maliyeti bizlere 30 milyon lira ve şu ana kadar 19 bin 500 ton arpa buğday ve yine 19 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdik."

Şahinbey Belediyesinin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her alanda destek sağladığını belirten Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ise protokol de emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Kemal Çeber, gaziantep, Şahinbey, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'ten Çiftçilere Destek Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:43:51. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'ten Çiftçilere Destek Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement