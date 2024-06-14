Gaziantep Valisi Çeber'den Kurban Bayramı mesajı

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, milletçe Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmak olduğunu ifade eden Vali Çeber, şunları kaydetti:

"Bayram dolayısıyla eş, dost, akraba ziyareti veya tatil amacıyla yola çıkacak olan vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde ulaşmaları için trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmalı, kimsesizleri, yaşlıları, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlara yalnızlıklarını hissettirmemeliyiz. Tüm Gaziantepli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm dünya ülkelerine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum."