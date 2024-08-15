Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den Nurdağı'ndaki Acil Durum Hastanesi açıklaması

? Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Nurdağı ilçesinde yapılan 75 yataklı Acil Durum Hastanesinin hizmete girdiğini bildirdi.
Vali Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acil Durum Hastanesi hakkında bilgi verdi.
Depremlerden sonra yapımına başlanılan hastanenin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirten Çeber, "Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda 75 yataklı Acil Durum Hastanemiz hizmete girdi. 16 yoğun bakım yatağıyla, günlük 800 hasta muayene kapasitesiyle 4 ameliyathanesiyle hemşehrilerimize hizmet verecek." ifadesini kullandı.
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