Gaziantepli Ustalar Dubai Çikolatasını Uyardı - Son Dakika
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Gaziantepli Ustalar Dubai Çikolatasını Uyardı

Ustalar, kaliteli Dubai çikolatası için boz fıstık kullanılmasını vurgulayarak ucuz ürünlere dikkat çekti.

05.11.2024 11:16
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Gaziantepli tatlı ustaları, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın, aroması yüksek "boz fıstık" olması gerektiğine dikkati çekerek, tüketicileri bezelyeli ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı uyardı.

Sosyal medya sayesinde kısa sürede dünyada popülerliği artan Dubai çikolatası, hemen hemen tüm kentlerde farklı kalıplarla üretilerek çeşitli sunumlarla servis ediliyor.

Ustalar, ilk olarak eritilmiş çikolatayı hazır plastik kalıplara koyduktan sonra bir süre dolapta soğutarak hafif donmuş kıvama getiriyor.

Antep fıstığı ezmesi ile kavrulmuş kadayıfı yoğuran ustalar elde ettikleri karışıma tercihen tahin ekledikten sonra donmuş çikolatanın üzerine yayıyor.

Kalıbın üzerine tekrar eritilmiş çikolata yayan ustalar, dolapta bir süre beklettikten sonra kalıptan çıkardığı Dubai çikolatasını tüketime sunuyor.

Kentte Dubai çikolatası yapan Coşkun Yaycı, AA muhabirine, vatandaşları ucuz ve kalitesiz Dubai çikolatası konusunda uyardı.

Dubai çikolatasının yapımında kullanılan "Antep fıstığı ezmesi", "kavrulmuş tel kadayıf" ve "çikolata"nın önemine işaret eden Yaycı, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın mutlaka "boz fıstık" olması gerektiğini dile getirdi.

Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde fıstık yerine bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığına işaret eden Yaycı, şöyle konuştu:

"Burada ön önemli konu fıstık ezmesi. Bizler fıstık ezmesinin en kalitelisini kullanıyoruz. Çünkü fıstık ezmesi 'boz fıstık'tan elde ediliyor. Bu fıstık ilk mahsulde elde edilen bir fıstıktır. Bunu alıyoruz ezerek kıvam haline getiriyoruz sonra çikolatayla buluşturuyoruz. Ama maalesef bu aralar Antep fıstığı yerine krema ve bezelye kullanıldığını çok görmeye başladık. Dünyanın en iyi Dubai çikolatasını yapan Gaziantepli ustalardır çünkü en iyi Antep fıstığı bizim elimizin altında. Zaten yiyen vatandaşlarımız bunu görebilir. Fıstık, krema gibi ve hafif boz duruyorsa o fıstık değildir, net bezelyedir. Antep fıstığının rahiyası ve yeşil oranı yüksektir. Biz bunu kullandığımız için Dubai çikolatası maliyetli ve pahalı oluyor. Daha uygun yiyenler bunun içinde krema ve bezelye olduğunu rahatlıkla anlar."

Çikolata ustası Ömer Aksu da boz fıstığın baklavada ve büyük markaların çikolatalarında kullanıldığını söyledi.

Dubai çikolatasına akışkan görünümü ve rahiyayı boz fıstığın verdiğini aktaran Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle kanmasın. Zaten yediğinde içine fıstık yerine bezelye konulduğunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Antep fıstığına ilgi arttı

Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu da Dubai çikolatasının popülerliğinin artmasıyla fıstığa talebin de arttığını belirterek, "Daha önce sadece baklava yapımı için gönderiyorduk, Dubai çikolatasından sonra dünyanın farklı yerlerine göndermeye başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantepli Ustalar Dubai Çikolatasını Uyardı - Son Dakika

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