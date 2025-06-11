Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Karadeniz'den teşekkür konuşması Açıklaması

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Eray Karadeniz, "Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur." dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan Bahçetepe'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Seçimin sonuçlanmasının ardından CHP'li meclis üyeleri, masalara vurarak salonu terk ettikten sonra slogan eşliğinde belediye binasından ayrıldı.

"Sorumluluğumu yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Eray Karadeniz, seçimin ardından Meclis'te yaptığı teşekkür konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Seçim sonucunun kendisine yüklediği sorumluğun farkında olduğunu belirten Karadeniz, "'Hizmet eden, izzet bulur.' anlayışıyla bu sorumluluğu yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur." dedi.

Siyasette varoluş sebeplerinin milletin sevinçlerini çoğaltıp, huzur ve refahını artırmak olduğunu dile getiren Karadeniz, kendisine emanet edilen görevi en üst seviyede yerine getirmek için gece gündüz çalışacağına söz verdi.

Karadeniz, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e de Allah'tan rahmet diledi.

Toplantıyı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile partililer takip ederken, bazı partililer ise belediye binası önünde bekledi.

Polis ekipleri de bina önünde güvenlik önlemi aldı.

Eray Karadeniz kimdir?

İstanbul'da 17 Aralık 1986'da dünyaya gelen Karadeniz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı.

Avukatlık yapan Karadeniz, 2007-2009 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı, 2007-2008 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yıllarında ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldı.

2019'daki yerel seçimlerde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'un siyasi danışmanlığını, 2023 genel seçimlerinde ise Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Program Sorumluluğu görevini üstlendi.

Karadeniz, 1 Mayıs 2012-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Sesimi Duyan Var mı?" Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri, 1 Ağustos 2013-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında yürütülen "Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal" adlı Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde ise grup lideri olarak görev yaptı.