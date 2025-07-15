Gaziosmanpaşa\'da 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı ve dualar edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da anma programı gerçekleştirildi. Etkinlikler, Mevlana Mahallesi Farika Kitaplı Kahve'de düzenlenen kahvaltı programıyla başladı. Programa; Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kahvaltının ardından katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geçti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve dualarla devam eden anma programı, şehitlerin anıtlarına karanfil bırakılması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

'15 TEMMUZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR MİLAT'

Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzde şehitlerimizi anıyorum. Gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz bizler için önemli bir milat. Unutmamamız gereken, sürekli hafızamızda tutmamız gereken, milletin düşmanlarına da sürekli hatırlatmamız gereken bir gün. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.