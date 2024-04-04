Gaziosmanpaşa\'da oy pusulalarının yeniden sayımı sürüyor

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı sürüyor.
AK Parti ve CHP yetkilileri, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ne gelerek sayım işlemlerini takip etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğlen saatlerinde partililerden sayımın geldiği aşamayla ilgili bilgiler aldıktan sonra salondan ayrıldı.
Spor salonunda oy sayımını bir süre izleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise partisinin üyelerinden bilgi aldı. Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün başlayan sayımlarda şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ünün sayıldığını kaydetti.
Yeniden yapılan sayıma göre yaklaşık 900 oy önde olduklarını belirten Çelik, sayımın bu gece geç saatlerde veya yarın öğlen saatlerinde bitmesini öngördüklerini aktardı.
Her iki partiden de bazı milletvekillerinin gün içerisinde sayımı izledikleri görüldü.
Öte yandan salon önünde bekleyişini sürdüren partililer ile polis ekipleri arasında içeri alınma listeleri üzerinden kısa süreli bir tartışma yaşandı.
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