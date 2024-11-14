Gaziosmanpaşa'da Trafik Kazası

Gaziosmanpaşa'da trafikte motosikletliyle tartışan sürücünün kullandığı otomobil, kovaladığı motosiklete ve direğe çarptıktan sonra ters döndü.
Alınan bilgiye göre, Şemsipaşa Mahallesi'nde otomobil sürücüsü M.N.K. ile bir motosiklet sürücüsü arasında yol tartışması yaşandı.
M.N.K, aracıyla motosiklet sürücüsünü kovalarken 3 araca çarparak hasar verdi. Daha sonra M.N.K'nin kullandığı otomobil, kovaladığı motosiklete ve direğe çarparak ters döndü.
Arkadan gelen başka bir araçtakiler, motosiklet sürücüsünü yaya olarak kovaladı.
Motosiklet sürücüsü koşarak uzaklaşırken, polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Otomobilin motosiklete ve direğe çarptıktan sonra ters döndüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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