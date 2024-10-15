Gaziosmanpaşa Hastanesinde Silahlı Gerginlik - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Hastanesinde Silahlı Gerginlik

Gaziosmanpaşa Hastanesinde Silahlı Gerginlik

Kavga sonrası hastaneye gelen grupta gerginlik yaşandı, havaya ateş açıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

15.10.2024 03:59
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GAZİOSMANPAŞA'da, kavganın ardından hastaneye gelen grup arasında gerginlik çıktı. Bu sırada hastane bahçesinde havaya ateş açılması üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, acil servisin önünde silahla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.

HASTANE BAHÇESİNDE SİLAH SESLERİ

Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde toplanan hasta yakınları ise peş peşe yükselen silah sesleri üzerine panik yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerden bazıları koşarak uzaklaştı. Polis ise 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan hastane bahçesinde yükselen silah sesleri, çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hastane bahçesinde yaşanan panik ve bir kişinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı. Havaya ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken, görüntüyü alan kişilerin diyalogları kayıtlara yansıdı.

Kaynak: DHA

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