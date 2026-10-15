Gazze\'de 2.027 hasta, sınır kapıları kapalı tutulduğu için tedavi beklerken öldü

GAZZE, 15 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının kapalı tutulması ve ilaç ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaların sürmesi nedeniyle tedavi ve tıbbi tahliye bekleyen toplam 2.027 hasta hayatını kaybetti.

Gazze kentinde tıbbi yardım direktörü olan Muhammed Ebu Afaş çarşamba günü resmi Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, 21.000'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ebu Afaş, son beş gündür hiçbir hastanın Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeden ayrılamadığını belirtti.

Sınır kapılarının kapalı tutulmasının ve tıbbi tahliyelerde yaşanan gecikmelerin, hastaların sağlık durumunu kötüleştirdiğini kaydeden Ebu Afaş, bu durumun özellikle kanser, böbrek yetmezliği, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişilerde ciddi komplikasyonlar yaşanmasına yol açtığını vurguladı.

Gazze Şeridi genelindeki hastanelerin laboratuvar ve radyoloji hizmetleri, ameliyathaneler, ilaçlar ve diğer tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere sağlık kaynakları ve tanı malzemelerinde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Ebu Afaş, bu eksikliklerin hastaların uygun tedaviye erişmesini engellediğini ifade etti.

Savaş öncesinde Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 574'ten fazla sağlık merkezinden sadece 227'sinin günümüzde sınırlı kaynaklarla hizmet verebildiğine dikkat çeken Ebu Afaş, hamile kadınlara ve çocuklara sunulan sağlık hizmetlerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 17 yaralının getirildiğini, ateşkesin ilan edildiği Ekim 2025'ten bu yana ise toplam can kaybının 1.501'e, yaralı sayısının ise 5.323'e yükseldiğini açıkladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki toplam can kaybı 74.392'ye, yaralı sayısı ise 175.440'a ulaştı.