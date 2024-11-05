Gazze\'de Acil Durum Çağrısı

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GAZZE, 5 Kasım (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Gıda Programı gibi 15 BM kuruluşunun yanı sıra yardım gruplarının başkanları tarafından bir ortak bildiri yayımladı. Bildiride, " Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun tamamı hastalık, kıtlık ve saldırıların neden olduğu ölümcül risklerle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.