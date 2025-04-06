Gazze'de Anneler ve Bebekler Tehdit Altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ının yetersiz beslendiğini ve tıbbi malzeme eksikliğinin tedavi olmalarını engellediğini belirtti.

Harris, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle anneler ve bebeklerin sağlığında ciddi bozulmaya tanık olduklarını kaydeden Harris, büyük çoğunluğunun yetersiz beslendiğine işaret etti.

Harris, "Hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ı ve binlerce bebek ciddi şekilde yetersiz besleniyor. Birçoğu tedaviye ihtiyaç duyuyor. Şu anda Gazze'ye hiçbir tıbbi malzeme ve yiyecek girmiyor. Zaten anneler ve bebekler acı çekiyor ve durum her gün daha da kötüye gidiyor." dedi.

Gazze'de yaklaşık 2 ay süren ateşkes sırasında hastanelerin yeniden hizmet verebilmelerinin, uzman ekiplerin gelmesinin, uluslararası toplumun desteğine sahip bulunmalarının olağanüstü olduğunu söyleyen Harris, ateşkesin ardından Nasır Hastanesi dahil birçok sağlık merkezinin yıkıldığını anlattı.

Harris, "(Gazze'de) Bir şekilde hizmet veren 20 hastane var ancak tıbbi malzemeler olmadan işlerini yapamıyorlar. Biz de şu anda malzeme getiremiyoruz. Sağlık çalışanları, kendilerini bunalmış hissediyor. Korkunç yaralarla gelen, kanamaları olan ancak tedavi yapacak ekipmanları olmadığı için kan bile veremedikleri çok sayıda hastayla uğraşıyorlar. Onlarla konuştuğunuzda işlerinin zor olmasına rağmen hala insan sağlığı için orada olduklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Çatışma bölgelerindeki sağlık çalışanlarının inanılmaz derecede zor koşullarda hizmet verdiklerine dikkati çeken Harris, her gün başkalarının hayatlarını kurtarmak, sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yapan, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1309 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 184 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 669'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 225'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.