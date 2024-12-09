İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada 3 askerinin öldüğünü, 12 askerinin de yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Givati Tugayı'ndan 3 askerin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki çatışmada öldüğü belirtildi.
Açıklamada, 12 İsrail askerinin de aynı çatışmada yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te kara saldırıları başlatmasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 385'e yükseldi.???????
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Çatışma: 3 Asker Öldü - Son Dakika
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