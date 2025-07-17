Gazze'de Çatışma: İki İsrail Askeri Ağır Yaralı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli gruplarla çıkan çatışmalarda iki İsrail askeri ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Paraşütçü Tugayı'na bağlı 202. Tabur'dan iki asker, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gece yaşanan çatışmada ağır şekilde yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te saldırıların başlamasından bu yana 893 asker öldü, bunlardan 449'u 27 Ekim'de başlayan kara harekatında yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların ???????başından bu yana 2 bin 803'ü kara çatışmalarında olmak üzere 6 bin 108 asker yaralandı.