Gazze'de Düğün Yerine Yas - Son Dakika
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Gazze'de Düğün Yerine Yas

27.05.2025 11:25
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Melek, nişanlısını düğün gününden bir gün önce kaybetti, evlilik hayalleri yıkıldı.

Gazzeli Melek Muhammed Ebu el-Amreyn, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, "bir gün sonra" dünya evine gireceği nişanlısını kaybetmenin acısını yaşıyor.

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılar ve uyguladığı sıkı ablukayla binlerce "yuvayı" dağıtırken, yeni "yuvaların" kurulmasına ve Filistinlilerin mutlu olmasına da izin vermiyor.

Fizik tedavi ikinci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde "Ed-Dahyan Okulu'nda" sığınmacı olarak yaşayan Melek, 7 Mart 2025'te nişanlanarak yeni bir hayata ilk adımını attı.

Muhasebeci olarak çalışan ve Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yaşayan Ahmed Kemal Gurab (26) isimli gençle hayatını birleştirmek isteyen Melek, nikah için belirlenen 8 Nisan'dan sadece 1 gün önce, 7 Nisan'da nişanlısını kaybetti.

Kuracağı yeni yuva için yaptığı tüm basit hazırlıklara, aldığı giysi ve çeyize bakarak iç geçiren ve sevdiği adamı kaybetmiş olmanın hüznü ve şokuyla sürekli ağlayan Melek, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Her gelin adayı gibi mutlu olmak istiyordu

Nişanlısıyla, okulda sığınmacı olan teyzesi aracılığıyla tanışan ve bir ay süren nişanlılık süresince Ahmed'in ahlaklı, edepli ve saygılı oluşundan çok etkilenen Melek, "Çok mutluydum. Her gelin adayı gibi ben de mutlu olmak istiyordum. Düğün elbisemi ve diğer eşyalarımı almıştım. Yaşadığımız şartlar belli. Bu şartlarda mutlu olmayı istedim." dedi.

Düğün evi taziye evine döndü

Nişanlısıyla en son saldırının olduğu günün gecesinde görüşen ve düğün hazırlıklarını konuşan Melek, sabah olunca Ahmed'i sürekli aramasına rağmen ulaşamadı ve uyuduğunu sandı.

Kara haberi ise Ahmed'in teyzesi verdi. Ahmed'in evinin bombalandığını aktaran teyze ilk başta Ahmed'in yaşadığını, ölmediğini söylese de Melek saldırı haberini duyunca şok oldu ve "daha akşam konuştuk, ölmüş olamaz diye düşünüp" çığlık atmaya başladı.

Düğün günü giyeceği beyaz elbiseyi AA muhabirine gösteren Melek, "Bunu düğün günü giyecektim ama şimdi gördüğünüz gibi taziyeye gelenleri karşılamak için siyah abaye giyiyorum. 8 Nisan'da nikahımızın kıyılması gerekiyordu ama düğün evi taziye evi oldu." diye konuştu.

Melek, savaşta verdiği kayıpları telafi edecek kişi olarak gördüğü Ahmed'le her şeyi kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Evlilik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Düğün Yerine Yas - Son Dakika

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