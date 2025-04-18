Gazze'de Düğünle Umut Tazelendi

Hayatta İyilik Var Derneğinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze halkına moral vermek amacıyla Hanyunus kentinde düzenlediği düğünde, iki Gazzeli genç dünyaevine girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hanyunus kentindeki düğünde katılımcılara dernek mutfağında hazırlanan yemekler ikram edildi. Düğün sonrası tatlı servisi yapılırken, çocuklara da şeker dağıtıldı.

Etkinlik, bölge halkına kısa süreli de olsa nefes alma ve bir araya gelme fırsatı sundu. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı törende, zor şartlara rağmen umut ve dayanışma ön plana çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, organizasyonun yalnızca bir düğün değil, aynı zamanda umudu canlı tutma çabası olduğunu belirtti.

Düğünün "Gazze'de artık umudun kalmadığını" söyleyenlere verilmiş bir yanıt olduğunu vurgulayan Keleş, "Gazzeliler hayatın normallerine tutunarak yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara inat, Gazzeli kardeşlerimiz hayata tutunmayı sürdürüyor. Bizler de dernek olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Özgür bir Filistin'in yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keleş, Gazze'de yaşanan tüm zorluklara rağmen gerçekleşen düğünün hem bölge halkı hem de uluslararası kamuoyu için umudun ve insanlık onurunun güçlü bir sembolü olduğunu kaydetti.