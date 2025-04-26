Gazze'de Gıda Stokları Tükendi

GAZZE, 26 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki gıda stoklarının tükendiğini belirtti.

Dünya Gıda Programı cuma günü yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi'ndeki sıcak yemek mutfaklarına kalan son gıda stoklarını da teslim ettik. Bu mutfaklardaki gıda stoklarının önümüzdeki günlerde tamamen tükenmesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya Gıda Programı'na göre, sıcak yemek mutfakları haftalardır Gazze'deki insanlar için tek düzenli gıda yardımı kaynağıydı. Açıklamada, sıcak yemek mutfaklarının "günlük gıda ihtiyacının sadece yüzde 25'ini karşılayarak nüfusun yarısına ulaşmalarına rağmen, kritik bir yardım sağladıkları" belirtildi.

Dünya Gıda Programı tarafından desteklenen 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi üzerine 31 Mart'ta faaliyetlerini durdurmuştu. Aynı hafta içinde, ailelere dağıtılan ve her biri iki haftalık erzak içeren gıda paketlerinin de tükendiği bildirilmişti.

Tüm ana sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 7 haftayı aşkın süredir Gazze'ye ne insani yardım ne de ticari mal girişi yapılabiliyor. Dünya Gıda Programı, bunun Gazze Şeridi'nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olduğunu ve zaten kırılgan durumdaki yerel pazarları ile gıda sistemini daha da kötüleştirdiğini belirtti.

2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne gıda ve yardım girişini durduran İsrail, 18 Mart'ta askeri operasyonlara yeniden başlamıştı.