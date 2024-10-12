Gazze'de Gıda Yardımları Durdu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'ye giren yardımların son aylarda en düşük seviyeye gerilediğini ve yardım malzemelerine erişimin kısıtlı olması nedeniyle bu ay Gazze'de hiç kimsenin gıda paketi alamadığını belirtti.

Haq, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Dünya Gıda Programı'nın Gazze'nin kuzeyine giden kritik yardım hatlarının kesildiğini bildirdiğini açıkladı.

"1 Ekim'den bu yana hiçbir gıda yardımı girmedi" diyen Haq, Gazze'nin kuzeyindeki ana geçişlerin kapatıldığını ve gerilimin devam etmesi halinde yardımların erişilemez hale geleceğini belirtti.

Dünya Gıda Programı'nın, Gazze'nin kuzeyinde kalan son gıda stoklarını ortaklarına ve yeni yerinden edilmiş aileleri barındıran mutfaklara dağıttığını belirten Haq, bu stokların ancak iki hafta yeteceğini söyledi. Haq, "Bu mutfakların, dağıtım noktalarının ve fırınların birçoğu kapanmak zorunda kaldı ve diğerleri de çatışmalar bu boyutta devam ederse kapanma riski altında" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Gazze'nin güneyinde de durum kırılma noktasında" uyarısında bulunarak, gıda dağıtımının yapılamadığını ve fırınların buğday unu temin etmekte zorlandığını, bu durumun onları her an kapanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.