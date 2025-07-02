Gazze'de Hastane Felaketi Kapıda - Son Dakika
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Gazze'de Hastane Felaketi Kapıda

02.07.2025 09:12
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Şifa Hastanesi Müdürü, yakıt ve ilaç eksikliği nedeniyle hastanelerin çökme riskiyle karşı karşıya.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail ablukasının gölgesinde jeneratörleri çalıştırmak için ciddi yakıt sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Elektrik olmadan hastaneler çalışamayacak. Jeneratörler durduğu anda gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Hastaneler insanların kurtarılacağı yerler olmak yerine mezarlıklara dönüşecek." dedi.

Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeneratörleri çalıştırmak için günlük 1500 ila 1700 litre yakıta ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek, ellerindeki yakıt miktarının bin litreyi geçmediğini ve bunun da ancak birkaç saat yettiğini bildirdi.

Hastane Müdürü Ebu Silmiyye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile görüştüklerini ve durumun hastanelerin tamamen çökmesine yol açabilecek kadar ciddi olduğunu anlattıklarını dile getirdi.

Kritik saatler

Hastanenin diyaliz ünitesinin elektriğini kesmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Ebu Silmiyye, "Bu durum 350'den fazla hastanın sıkıntı çekmesine neden oldu çünkü diyaliz seanslarını yapamıyoruz." dedi.

Ebu Silmiyye, sadece "bir dakika bile kapatılamayan" yoğun bakım ünitesini ve günlük bombardımana maruz kalmaları nedeniyle zar zor çalışan cerrahi bölümünü çalışır durumda tutabildiklerini ifade etti.

Ebu Silmiyye, şunları söyledi:

"Kritik zamanlarla karşı karşıyayız. Önümüzdeki saatlerde yakıt tedarik edilmezse, diğer bölümleri kapatmak zorunda kalacağız. Bu da yoğun bakımda yatan 13 hasta, acil ameliyat gerektiren düzinelerce yaralı ve El-Hulu Uluslararası Hastanesi'ndeki kuvözde kesin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 17 bebek için ölüm cezası anlamına geliyor. Elektrik olmadan hastaneler çalışamayacak. Jeneratörler durduğu anda gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Hastaneler insanların kurtarılacağı yerler olmak yerine mezarlıklara dönüşecek."

İlaç eksikliği

Ebu Silmiyye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlar sonucu ölü ve yaralı sayısındaki önemli artış nedeniyle yaralılar için ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ve kan ünitesi konusunda ciddi bir sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Hiçbir sağlık sisteminin bu kadar büyük sayılarla baş edebilecek kapasitede olmadığını belirten Ebu Silmiyye, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin ve özellikle Şifa Hastanesinin yıkım nedeniyle kapasitesinin ancak yüzde 25 ile faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Kan eksikliği krizi

Artan yaralı sayısıyla birlikte kan krizinin de büyüdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, "Geçen ay 10 bin ünite kana ihtiyacımız vardı. Bu benzeri görülmemiş bir sayı ve benzeri görülmemiş yaralanmanın boyutunu ortaya koyuyor." dedi.

Gazze sakinlerinin açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan kansızlık sorunu yaşadığını bildiren Ebu Silmiyye, "Gazze'de her 10 kişiden 9'u yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve kan bağışında bulunamıyor. Her 10 kişiden sadece 1'inden kan alabiliyoruz." diye konuştu.

Savaşın sona ermesi çağrısında bulunan Ebu Silmiyye, bunu "acil bir insani gereklilik" olarak nitelendirdi.

Ebu Silmiyye, ayrıca ekipman ve ilaç girişine izin verilmesi için sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hastane Felaketi Kapıda - Son Dakika

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