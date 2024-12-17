Gazze'de Hava Saldırıları: 25 Ölü

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GAZZE, 17 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr El Balah'ta bir hastanede, gazeteci Ahmed El-Louh'un cenaze töreni sırasında yas tutan insanlar, 16 Aralık 2024.

Filistinli kaynaklara göre, pazar akşamı İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu ve bir sivil savunma merkezini hedef alan iki hava saldırısında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası yaptığı basın açıklamasında, ölenler arasında Katar'ın Al Jazeera kanalı için fotoğrafçı olarak çalışan Ahmed El-Louh adlı bir gazetecinin de bulunduğunu belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)