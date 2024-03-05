Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki 2 yaş altı her 6 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını bildirdi.
Peeperkorn, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.
DSÖ'nün, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne 22 Ocak'tan sonra ilk kez 1 Mart'ta ulaşabildiğini belirten Peeperkorn, buraya 19 bin litre yakıt, 150 hasta için hayat kurtarıcı malzeme ve şiddetli akut yetersiz beslenme yaşayan 50 çocuğun tedavisi için malzemeler ulaştırıldığını aktardı.
Peeperkorn, Gazze'deki sadece 12 hastanenin kısmi hizmet verebildiğini ve 23'ünün kapalı olduğunu vurgulayarak, "8 binden fazla kişinin sağlık nedeniyle Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor. 7 Ekim-20 Şubat tarihleri arasında yalnızca 2 bin 293 kişi tedavi amacıyla dışarıya sevk edildi." bilgisini verdi.
Gazze'de yaşanan açlık nedeniyle 16 çocuğun yaşamını yitirdiğinin altını çizen Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki barınak ve sağlık merkezlerinden yapılan beslenme taramaların 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslendiğini ortaya çıkardığını kaydetti.
Peeperkorn, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yapılan aynı taramalarda, 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 5'inin akut yetersiz beslendiğinin belirlendiğini belirtti.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder ise Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çocuk ölümlerine dikkati çekerken, "Uzun zamandır korktuğumuz ölümleri (açlık nedeniyle) görüyoruz. Bu ölümlerin hızla artmaya devam ettiğini göreceğiz." dedi.
Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkililerinin açıkladığı son verilere göre, 4 Mart itibarıyla yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 16'ya ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de her 6 çocuktan 1'i yetersiz beslenme sorunu yaşıyor - Son Dakika
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