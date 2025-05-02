Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in 2 aydır uyguladığı yardım ablukasının ardından Gazze'de insani müdahalenin çöküşün eşiğinde olduğunu bildirdi.

İNSANİ MÜDAHALE ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE

ICRC, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. "İki aylık yardım ablukasının ardından Gazze'deki insani müdahale tam bir çöküşün eşiğinde." ifadeleri kullanılan açıklamada, abluka ile birlikte 6 haftadır devam eden yoğun saldırıların, sivilleri hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, ICRC'nin, yardımların Gazze'ye yeniden ulaştırılmaya başlamaması durumunda programlarının birçoğunu sürdürmek için ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç ve yaşam kurtarıcı malzemelere erişemeyeceğine işaret edildi.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca İsrail'in, kontrolü altındaki sivil nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için mevcut tüm araçları kullanma yükümlülüğüne sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, "Abluka devam ederse, insanların her gün aldıkları tek öğün yemeği sağlayan ICRC ortak mutfakları gibi programlar yalnızca birkaç hafta daha çalışabilecek." uyarısı yapıldı.

HASTALIK RİSKİ YÜKSEK DERECEDE

Gazze'deki su, sanitasyon ve hijyen durumunun da ciddi manada kötüleştiği kaydedilen açıklamada, su sistemlerindeki aksamaların, su kaynaklı hastalık riskini kabul edilemez derecede yüksek hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Operasyonlar Müdür Yardımcısı Pascal Hundt, "Gazze'deki siviller, çatışmaların ortasında hayatta kalma, acımasız yerinden edilmeyle başa çıkmak ve acil insani yardımdan mahrum kalmanın sonuçlarına katlanmak için yıpratıcı bir mücadeleyle karşı karşıya. Bu durumun daha da tırmanmasına izin verilmemeli ve izin verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL, GAZZE'YE ÖLÜM YAĞDIRIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.