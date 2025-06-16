Gazze'de Kıtlık Riski Kritik Seviyede

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaklaşık 2,1 milyon kişinin kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yineledi.

FAO ve WFP tarafından yayımlanan uyarı raporunda Gazze dahil dünya genelindeki küresel açlık noktaları paylaşıldı.

Raporda "en yüksek endişe kaynağı taşıyan sıcak noktalar" başlığı altında yer alan Gazze için insani yardım erişiminin sağlanamaması nedeniyle kıtlık seviyesinin kritik seviyede olduğu vurgulandı.

Gazze'deki insani krize ek olarak yüksek gıda fiyatları, tükenen geçim kaynakları ve ticari ablukanın ekonomik çöküşü hızlandırdığına işaret edilen raporda, Gazze'deki yaklaşık 2,1 milyon kişinin, İsrail'in sürdürdüğü çatışma, kitlesel yerinden etme ve insani yardımlara yönelik ciddi kısıtlamaları sebebiyle kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu bir kez daha yinelendi.

Raporda eylül ayında Gazze'de akut gıda yetersizliğinin en üst seviyeye ulaşabileceği vurgulandı.

Dünya genelinde Gazze dahil 13 küresel açlık noktasının bulunduğu ifade edilen raporda, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali'nin "en yüksek" seviyedeki bölgeler olduğu ve açlık riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Raporda "yüksek" seviyedeki açlık noktaları Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Myanmar ve Nijerya olarak açıklandı, Burkina Faso, Çad, Somali ve Suriye'nin de listede bulunduğu kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, açlığın milyonlarca kişi için acil bir durum olduğuna işaret ederek, "Hayat kurtarmak ve geçim kaynaklarını korumak için hemen ve birlikte harekete geçmeliyiz." çağrısında bulundu.

FAO, mayısta yayımladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizinde de Gazze'deki insani duruma dikkati çekmiş, bölgeye bir an evvel yardım sağlanması için çağrıda bulunmuştu.