Gazze'de Kıtlık Tehdidi

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, İsrail'in, insani yardımların girişine izin vermediği Gazze'de kıtlık olduğunu, bölgedeki 2 milyondan fazla insanın açlığa sürüklendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail- Filistin meselesine ilişkin açık oturum düzenlendi.

Ahmed, "Gazze'de yaşanan trajedinin hem büyüklük hem de insanlık dışı boyut açısından emsali yoktur." dedi.

İsrail'in "Filistinliler için güvenli alan bırakmama" niyetinde olduğunu söyleyen Ahmed, uluslararası insancıl hukukun açık bir şekilde ihlal edildiğini kaydetti.

Ahmed, 17 bini çocuk 52 binden fazla kişinin Gazze'de öldürüldüğünü hatırlatarak, İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak ihlal etmesinin ardından da yaklaşık 2 bin Filistinlinin daha katledildiğini belirtti.

Gıda, su ve ilacın Gazze'ye girişinin engellenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla insanın açlığa sürüklendiğini ifade eden Ahmed, "Açlık bir savaş silahı olarak normalleştirilemez." diye konuştu.

"Gazze'de artık bir kıtlık var"

Ahmed, "Gazze kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya değil. Gazze'de artık bir kıtlık var" diyerek bu koşullar altında insani yardımların bölgeye girişine izin verilmediğinin altını çizdi.

"İsrail'in yasa dışı eylemleri Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanmaktadır" değerlendirmesinde bulunan Ahmed, uluslararası toplumu bu durum karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Ahmed, "İşlenen bu suçlar ve uluslararası insancıl hukukun bariz ihlalleri karşısında hesap verilebilirlik sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Asım İftikhar Ahmed, BMGK'nin 2735 sayılı kararının derhal uygulanması ve Batı Şeria'yı da kapsayan bir ateşkesin sağlanması gerektiğini kaydetti.