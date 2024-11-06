Gazze\'de Öğrenci Protestosu

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GAZZE, 6 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de mahsur kalan onlarca Filistinli öğrenci salı günü protesto gösterisi düzenleyerek bölgeden ayrılmak ve yurtdışındaki öğrenimlerine devam etmek için izin verilmesi talebinde bulundu.

Uygulanan abluka ve devam eden savaş yüzünden 13 aydır Gazze Şeridi dışındaki üniversitelere gitmeleri ve kayıt olmaları engellenen öğrenciler, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin önünde toplanarak eğitimlerine devam hakkı için pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.