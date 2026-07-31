Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Barış Kurulu, silahların bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Şeridi'nde "silahların bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını" bildirdi.

Mladenov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Gazze konusunda varılan anlaşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

"Bugün Gazze'de silahların devre dışı bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldı. Buraya gelmek aylar süren çok zorlu müzakereleri gerektirdi. Başaramayacağımıza inandığım birkaç an oldu. Bundan sonra ne olacağı ise daha da önemli." ifadelerini kullanan Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) ile Filistin halkının kendi geleceğini eline alabilmesi için siyasi ve pratik desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Mladenov, sürecin ilerletilmesindeki liderliğinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken, Türkiye, ABD, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de müzakerelerin tıkandığı anlarda masada kalmalarını sağlayan destekleri ve yardımları dolayısıyla minnettar olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 2803 sayılı kararın tam olarak uygulanmasının önemini sürekli vurguladığı için teşekkür eden Mladenov, "Önümüzde yeniden inşa edilmiş, Filistinliler tarafından yönetilen, İsrail ile barış içinde yaşayan bir Gazze ve İsrail-Filistin çatışmasına anlamlı bir çözüm bulmak için siyasi bir ufuk var. Şimdi yapılması gereken iş budur." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 06:07:52. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.