Gazze'de Soğuk ve Yağmurda Zorlu Hayat

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yağışlı havalarda çadırları su ve çamur içinde kalan sığınmacılar, çocuklarının soğuk nedeniyle "donarak ölmesinden endişe ettiği için" uyurken başlarında bekliyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde, İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havadan ve karadan bombalanan bölgede göçe zorlanan siviller, soğuk ve yağmuru geçiren yırtık, sökük çadırlarda yaşıyor.

Açlık ve susuzluktan sonra kış aylarının başlamasıyla dondurucu soğukla boğuşan çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere çadır hayatına mahkum edilen siviller, soğuk, yetersiz beslenme ve buna bağlı çeşitli hastalıklardan muzdarip.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu hava şartlarıyla beraber, 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, yeniden insani bir felaketle karşı karşıya.

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı. Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek, 7 kişi hayatını kaybetti.

Son 3 gündür şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkin

Defalarca yerlerinden edilen Gazze halkı, yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlardaki hayat şartları her geçen gün ağırlaşıyor.

Gazze Şeridi'nde özellikle 29 Aralık Pazar akşamından bu yana şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkili oluyor. Son günlerde bölgenin çeşitli yerlerinde çok sayıda çadır su altında kaldı, bazıları sağanak yağış ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle yerlerde sürüklendi.

Kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamayan Gazzeliler, yağmur suyu altında kalan çadırlarını ve yakınlarını korumak için gece boyunca uykusuz kalıyor.

Han Yunus'un batısında El-Mevasi bölgesinde kurulan çadır kampta yaşayan Filistinli anneler de çocuklarının soğuk nedeniyle "donarak ölmesinden endişe ettiği için" uyurken sürekli onları kontrol ettiklerini ifade ediyor.

"Çocuklar soğuktan donuyor"

El-Mevasi bölgesinde bir çadırda kalan 26 yaşındaki İslam Ahmed, yaklaşık 15 aydır yaşadıkları insanlık trajedinin kış aylarıyla daha zorlaştığını söyledi.

Artan yağışlar nedeniyle kaldıkları çadırın ve eşyanın su altında kaldığını, çocuklarının ıslandığını ancak ıslak kıyafetlerini değiştirecek imkanlarının bulunmadığını anlatan Filistinli anne, kıyafet, yatak, battaniye ve soba gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamadıklarını belirtti.

Açlık ve susuzluğun ardından dondurucu soğukla mücadele ettiklerini vurgulayan İslam Ahmed, "Çocuklar soğuktan donuyor. Isınmaları için hiçbir imkanımız yok. Çadırımızı su bastı. İçerde yatak, yorgan, giysi ne varsa tüm eşyalarımız ıslandı. Çamura batan malzemelerimiz kullanılamaz hale geldi." dedi.

Anneler, çocukları soğuktan ölmesin diye uyumuyor

Mevasi'deki sığınmacılardan 41 yaşındaki Seha Berbah da "Çocuklarımızın soğuktan ölmesinden korktuğumuz için uyudukları zaman sürekli onları kontrol ediyoruz. Bir gün soğuktan ölecek bir duruma geleceğimiz aklımıza gelmezdi." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının ısınması için kendisinin battaniye kullanmadığını aktaran Berbah, dondurucu soğuklar nedeniyle elinde derin çatlaklar oluştuğunu ve ellerinin kanadığını dile getirdi.

Seha Berbah,"Biz bu durumdan böylesine etkilenirken çocuklar ve bebekler nasıl dayanacak?" diye sordu.

Mevasi bölgesi

Gazze Şeridi'nde, yerlerinden edilen Filistinlilerin büyük bir kısmı Deyr el-Belah kentinden güneydeki Refah kentine kadar Akdeniz sahili boyunca uzanan Mevasi bölgesinde yaşıyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı verilere göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon 700 bin kişi bu bölgeye sığınmak zorunda kaldı.

Çadırların yüzde 81'i yıpranmış bir halde

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin açıklamasına göre de Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırların yüzde 81'i tamamen yıprandı. 135 bin çadırdan yaklaşık 110 bini kullanılamaz halde.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü ise Gazze Şeridi'nde çadırları ve evleri yağmur suyu altında kalan, yerinden edilmiş Filistinlilerden yüzlerce yardım çağrısı aldıklarını açıklamıştı.

Sivil savunma ekipleri, sağanaktan zarar görenleri tahliye etmek için çalıştıklarını fakat barınmaya uygun yerlerin olmadığını kaydetmişti.