Gazze'de Soğuk ve Yağmurda Zorlu Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Soğuk ve Yağmurda Zorlu Hayat

İsrail saldırılarındaki siviller, yağmur ve soğukta çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

01.01.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yağışlı havalarda çadırları su ve çamur içinde kalan sığınmacılar, çocuklarının soğuk nedeniyle "donarak ölmesinden endişe ettiği için" uyurken başlarında bekliyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde, İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havadan ve karadan bombalanan bölgede göçe zorlanan siviller, soğuk ve yağmuru geçiren yırtık, sökük çadırlarda yaşıyor.

Açlık ve susuzluktan sonra kış aylarının başlamasıyla dondurucu soğukla boğuşan çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere çadır hayatına mahkum edilen siviller, soğuk, yetersiz beslenme ve buna bağlı çeşitli hastalıklardan muzdarip.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu hava şartlarıyla beraber, 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, yeniden insani bir felaketle karşı karşıya.

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı. Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek, 7 kişi hayatını kaybetti.

Son 3 gündür şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkin

Defalarca yerlerinden edilen Gazze halkı, yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlardaki hayat şartları her geçen gün ağırlaşıyor.

Gazze Şeridi'nde özellikle 29 Aralık Pazar akşamından bu yana şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkili oluyor. Son günlerde bölgenin çeşitli yerlerinde çok sayıda çadır su altında kaldı, bazıları sağanak yağış ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle yerlerde sürüklendi.

Kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamayan Gazzeliler, yağmur suyu altında kalan çadırlarını ve yakınlarını korumak için gece boyunca uykusuz kalıyor.

Han Yunus'un batısında El-Mevasi bölgesinde kurulan çadır kampta yaşayan Filistinli anneler de çocuklarının soğuk nedeniyle "donarak ölmesinden endişe ettiği için" uyurken sürekli onları kontrol ettiklerini ifade ediyor.

"Çocuklar soğuktan donuyor"

El-Mevasi bölgesinde bir çadırda kalan 26 yaşındaki İslam Ahmed, yaklaşık 15 aydır yaşadıkları insanlık trajedinin kış aylarıyla daha zorlaştığını söyledi.

Artan yağışlar nedeniyle kaldıkları çadırın ve eşyanın su altında kaldığını, çocuklarının ıslandığını ancak ıslak kıyafetlerini değiştirecek imkanlarının bulunmadığını anlatan Filistinli anne, kıyafet, yatak, battaniye ve soba gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamadıklarını belirtti.

Açlık ve susuzluğun ardından dondurucu soğukla mücadele ettiklerini vurgulayan İslam Ahmed, "Çocuklar soğuktan donuyor. Isınmaları için hiçbir imkanımız yok. Çadırımızı su bastı. İçerde yatak, yorgan, giysi ne varsa tüm eşyalarımız ıslandı. Çamura batan malzemelerimiz kullanılamaz hale geldi." dedi.

Anneler, çocukları soğuktan ölmesin diye uyumuyor

Mevasi'deki sığınmacılardan 41 yaşındaki Seha Berbah da "Çocuklarımızın soğuktan ölmesinden korktuğumuz için uyudukları zaman sürekli onları kontrol ediyoruz. Bir gün soğuktan ölecek bir duruma geleceğimiz aklımıza gelmezdi." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının ısınması için kendisinin battaniye kullanmadığını aktaran Berbah, dondurucu soğuklar nedeniyle elinde derin çatlaklar oluştuğunu ve ellerinin kanadığını dile getirdi.

Seha Berbah,"Biz bu durumdan böylesine etkilenirken çocuklar ve bebekler nasıl dayanacak?" diye sordu.

Mevasi bölgesi

Gazze Şeridi'nde, yerlerinden edilen Filistinlilerin büyük bir kısmı Deyr el-Belah kentinden güneydeki Refah kentine kadar Akdeniz sahili boyunca uzanan Mevasi bölgesinde yaşıyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı verilere göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon 700 bin kişi bu bölgeye sığınmak zorunda kaldı.

Çadırların yüzde 81'i yıpranmış bir halde

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin açıklamasına göre de Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırların yüzde 81'i tamamen yıprandı. 135 bin çadırdan yaklaşık 110 bini kullanılamaz halde.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü ise Gazze Şeridi'nde çadırları ve evleri yağmur suyu altında kalan, yerinden edilmiş Filistinlilerden yüzlerce yardım çağrısı aldıklarını açıklamıştı.

Sivil savunma ekipleri, sağanaktan zarar görenleri tahliye etmek için çalıştıklarını fakat barınmaya uygun yerlerin olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, İsrail, Yaşam, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Soğuk ve Yağmurda Zorlu Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:45:51. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Soğuk ve Yağmurda Zorlu Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.