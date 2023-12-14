 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki çadırlar sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'deki çadırlar sular altında kaldı

- Gazze'deki çadırlar sular altında kaldı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sivillerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

Gazze\'deki çadırlar sular altında kaldı
14.12.2023 - 00:00,
Abone Ol

- Gazze'deki çadırlar sular altında kaldı

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sivillerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

İsrail'in ablukası altında hayatta kalmaya çalışan ve saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde İsrail'in saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı Deir El Balah kentinde gece boyunca şiddetli yağışlar etkili oldu. Yüzlerce yaralının tedavi edildiği El Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki çadırlar, yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki çadır kampı da yağışlardan etkilendi. Yüzlerce Filistinli ailenin kaldığı kampın birçok noktasında su birikintileri oluştu. Çamur altında kalan kampta siviller çadırlarını naylonlarla örterek korumaya çalıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 608'e, yaralı sayısı ise 50 bin 594'e yükseldi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki çadırlar sular altında kaldı - Son Dakika


23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

Son Dakika
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki çadırlar sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement