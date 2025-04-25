Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Usame Rakab, Gazze'deki yardım eksikliği nedeniyle ölümle burun buruna. Annesi çaresiz.

25.04.2025 15:32
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İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sınır kapılarını kapatması nedeniyle ilaç ve insani yardımların girişinin olmaması 5 yaşındaki Usame Rakab'ı ölümün eşiğine getirdi.

Kudüs Haber Ağı'nın X hesabından paylaşılan görüntülerde, yardım girişi olmaması nedeniyle yeterli beslenemeyen küçük Usame'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde aşırı zayıflıktan kemiklerinin sayıldığı görülüyor.

Usame'nin annesi Menal Rakab oğlunun İsrail'in sınır kapılarını kapatmasıyla yaşanan gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenme ve emilim bozukluğundan muzdarip olduğunu söyledi.

Oğlunun sağlığının önceden çok iyi durumda ve kilosunun olması gerektiği seviyede olduğuna işaret eden Filistinli anne, "Usame, 14 ila 16 olması gerekirken 9 kiloya düştü." dedi.

İki aydır sınır kapılarının kapalı olduğunu ve hiçbir yardım alamadıklarını ifade eden acılı anne, Usame'nin günlük olarak yumurtaya ve ete ihtiyaç duyduğunu ancak yumurtanın 3 dolar, etin kilosunun ise 120 ila 150 dolar civarında olduğunu anlattı.

Oğlu ölümle burun buruna gelen Filistinli anne Rakab, "Fiyatlar çok yüksek ve Usame'ye ihtiyaçlarını almaya gücüm yetmiyor." diye konuştu.

Doktor Ahmed Abdulhalık el-Ferra ise yetersiz beslenme nedeniyle Gazze'de bütün bir neslin odaklanma sorunu yaşayacağını, zihinsel yetilerinin olumsuz etkileneceğini belirtti.

Gazze'deki çocukların yetersiz beslendikleri için kronik olarak kan değerlerinde düşüklük ve vitamin eksikliği olduğuna dikkati çeken doktor Ferra, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki çocuğun beyni ilk 3 yılda şekilleniyor. İlk 3 yıl eğer çocuk temel gıdalardan yoksun kalırsa çocuğun beyin yapısında kalıcı hasarlar oluşur. Sonradan bu temel gıdalara erişilse bile değişen bir durum olmaz."

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.

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Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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