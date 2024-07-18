Gazze'deki İsrail saldırıları tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına yol açıyor - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırıları tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına yol açıyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına neden olduğunu belirtti. Sivil Savunma Birimi, İsrail'in saldırılarında kullanılan silahların yüzlerce şehidin cesedini bulunamayacak hale getirdiğini ve birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona yol açtığını ifade etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli öldü, on binlerce kişi yaralandı ve sivil altyapı da tahrip edildi.

18.07.2024 22:57
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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" yol açtığını belirtti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kişiler üzerinde tuhaf ve çok sayıda yaranın yanı sıra şekil bozukluklarına neden olan silahlar kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Silahlar, cenazeleri bulunamayacak hale getiriyor

Söz konusu silahların yok edici etkisine dair "Bomba ve füzelerin etkisiyle ekiplerimiz bulamadığı için yüzlerce şehidimizin naaşı hala kayıp. Bu bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyleyebiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırıların ayrıca birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona neden olduğu da vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırıları tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına yol açıyor - Son Dakika

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