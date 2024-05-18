Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun görevden alınmasını talep etti - Son Dakika
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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun görevden alınmasını talep etti

Gazze\'deki İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu\'nun görevden alınmasını talep etti

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esirleri ölüme terk ettiğini ve esir takası anlaşması müzakerelerini sabote ettiğini belirterek, Netanyahu'nun görevden alınması talebinde bulundu. Aileler, İsrail Savunma Bakanlığı önünde bir araya gelerek, Netanyahu'nun esirler konusundaki tutumunu eleştiren bir açıklama yaptı. İsrail Savaş Kabinesi'ne çağrıda bulunan aileler, yaptıkları açıklamada, 'Doğru şeyi yapma cesaretiniz olmadığı için daha ne kadar kan dökülecek? Gerçeği ortaya çıkarmak sizin göreviniz.' ifadelerini kullandı.

18.05.2024 20:33
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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "esirleri ölüme terk ettiğini ve esir takası anlaşması müzakerelerini sabote ettiğini" belirterek, Netanyahu'nun görevden alınması talebinde bulundu.

Aileler, İsrail Savunma Bakanlığı önünde bir araya gelerek, Netanyahu'nun esirler konusundaki tutumunu eleştiren bir açıklama yaptı.

İsrail Savaş Kabinesi'ne çağrıda bulunan aileler, yaptıkları açıklamada, "Doğru şeyi yapma cesaretiniz olmadığı için daha ne kadar kan dökülecek? Gerçeği ortaya çıkarmak sizin göreviniz." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'yu bir an önce iktidardan uzaklaştırmak sizin ahlaki sorumluluğunuz." ifadesine yer verilen açıklamada, Başbakan'ın "esirleri ölüme terk ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, tüm esirleri kurtarmanın tek yolunun İsrail'in saldırılarının sonlanması ve esir takası anlaşmasının imzalanması olduğu belirtilerek, "Netanyahu'nun esir takası anlaşması müzakerelerini sabote etmeye devam etmesine neden izin veriyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Netanyahu ile Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya gelen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Neden onun (Netanyahu'nun) yaptıkları karşısında sessiz kalıyorsunuz? Gallant'ın yaptığı gibi bunu kamuoyuna anlatmıyorsunuz?"

Açıklamada ayrıca İsrail'in Refah'a saldırısının "esirlerin hayatlarını tehlikeye attığı" belirtilerek, "Esirlerin kanı Netanyahu ve onunla işbirliği yapan herkesin elindedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun görevden alınmasını talep etti - Son Dakika

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