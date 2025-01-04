Gazze'deki Kış Koşulları ve İnsani Kriz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Kış Koşulları ve İnsani Kriz

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de soğuk ve yağmur, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

04.01.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'de, kış mevsiminde yağmur ve soğuk hava nedeniyle yaşam koşulları daha da zorlaşıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, her 10 kişiden 9'u defalarca zorla yerinden edildi.

Yerinden olan Filistinliler, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ısınma, yakıt, kıyafet ve battaniye eksikliği ve yaşamlarını iyileştirecek herhangi bir kalıcı çözümün bulunmaması nedeniyle yerinden edilenlerin insani gerçekliği göz ardı edilemeyecek derecede trajik." dedi.

Kış mevsiminin halkın sıradan hazırlık yapması gereken bir mevsim olmadığını dile getiren Muhenna, İsrail'in Gazze halkına karşı yürüttüğü soykırımın onları tüm korunma olanaklarından mahrum bıraktığını ve sert hava koşulları altında "kaderleriyle karşı karşıya" bıraktığını ifade etti.

Muhenna, Gazze'de aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar 6 bebeğin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, soğuk ve yağmurlu havalarda yerinden edilenlerin acılarının daha da arttığını vurguladı.

Gazze halkı soğuktan kaynaklı çeşitli hastalıklarla boğuşuyor

İsrail'in kasıtlı ve sistematik hedef alması sonucunda altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj ağlarının büyük hasar aldığını, bunun da durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Muhenna, kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu hava şartlarıyla beraber, 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinlinin yeniden insani bir felaketle karşı karşıya bıraktığını tekrarladı.

Muhenna, defalarca yerlerinden edilen sivillerin, dondurucu soğuk ve saldırılar altında yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlarda hayata tutunmaya çalıştığını aktararak, "Gazze halkı, yağmur ve soğuğu geçiren bu çadırlarda ikinci kış mevsimini geçiriyor. Soğuktan kaynaklı çeşitli hastalıklarla boğuşuyor. Kötü hava koşullarıyla mücadele eden kadın, çocuk ve yaşlıların da kaldığı çadırlar, yağmur nedeniyle sık sık su altında kalıyor." dedi.

Belediyenin sınırlı kapasitesi, temel ekipman ve malzeme eksikliği nedeniyle tüm vakalarla başa çıkamadığını vurgulayan ve uluslararası yardım kuruluşlarına, belediyelere destek çağrısında bulunan Gazze Belediyesi Sözcüsü Muhenna, "Gazze'nin gerçek bir insani duraklamaya ihtiyacı var. Kriz, geçici çözümlerin ötesine geçti. İsrail'in saldırılarını durdurmak, geçişleri açmak, yerinden edilmişlere ve şehrin tüm sakinlerine insan onuruna yakışır bir yaşam garantilemek için acil bir müdahale gerekiyor. İnsani yardımın mümkün olan en kısa sürede yapılması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 581 Filistinli öldü, 108 bin 438 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hava Durumu, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Kış Koşulları ve İnsani Kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 12:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Kış Koşulları ve İnsani Kriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.