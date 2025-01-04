Gazze'deki Kış Koşulları ve İnsani Kriz

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'de, kış mevsiminde yağmur ve soğuk hava nedeniyle yaşam koşulları daha da zorlaşıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, her 10 kişiden 9'u defalarca zorla yerinden edildi.

Yerinden olan Filistinliler, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ısınma, yakıt, kıyafet ve battaniye eksikliği ve yaşamlarını iyileştirecek herhangi bir kalıcı çözümün bulunmaması nedeniyle yerinden edilenlerin insani gerçekliği göz ardı edilemeyecek derecede trajik." dedi.

Kış mevsiminin halkın sıradan hazırlık yapması gereken bir mevsim olmadığını dile getiren Muhenna, İsrail'in Gazze halkına karşı yürüttüğü soykırımın onları tüm korunma olanaklarından mahrum bıraktığını ve sert hava koşulları altında "kaderleriyle karşı karşıya" bıraktığını ifade etti.

Muhenna, Gazze'de aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar 6 bebeğin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, soğuk ve yağmurlu havalarda yerinden edilenlerin acılarının daha da arttığını vurguladı.

Gazze halkı soğuktan kaynaklı çeşitli hastalıklarla boğuşuyor

İsrail'in kasıtlı ve sistematik hedef alması sonucunda altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj ağlarının büyük hasar aldığını, bunun da durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Muhenna, kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu hava şartlarıyla beraber, 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinlinin yeniden insani bir felaketle karşı karşıya bıraktığını tekrarladı.

Muhenna, defalarca yerlerinden edilen sivillerin, dondurucu soğuk ve saldırılar altında yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlarda hayata tutunmaya çalıştığını aktararak, "Gazze halkı, yağmur ve soğuğu geçiren bu çadırlarda ikinci kış mevsimini geçiriyor. Soğuktan kaynaklı çeşitli hastalıklarla boğuşuyor. Kötü hava koşullarıyla mücadele eden kadın, çocuk ve yaşlıların da kaldığı çadırlar, yağmur nedeniyle sık sık su altında kalıyor." dedi.

Belediyenin sınırlı kapasitesi, temel ekipman ve malzeme eksikliği nedeniyle tüm vakalarla başa çıkamadığını vurgulayan ve uluslararası yardım kuruluşlarına, belediyelere destek çağrısında bulunan Gazze Belediyesi Sözcüsü Muhenna, "Gazze'nin gerçek bir insani duraklamaya ihtiyacı var. Kriz, geçici çözümlerin ötesine geçti. İsrail'in saldırılarını durdurmak, geçişleri açmak, yerinden edilmişlere ve şehrin tüm sakinlerine insan onuruna yakışır bir yaşam garantilemek için acil bir müdahale gerekiyor. İnsani yardımın mümkün olan en kısa sürede yapılması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 581 Filistinli öldü, 108 bin 438 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.