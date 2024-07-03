Gazze'deki Patlamamış Mühimmat Tehlike Saçıyor

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GAZZE, 3 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de daha önce bombardımana uğramış ya da yoğun savaş görmüş bölgelere giderek daha fazla insanın dönüş yapmasıyla patlamamış mühimmatın insanlara yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

UNRWA, Salı günü sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada, "Her gün enkazları karıştıran çocuklar çok korkunç risklerle yüz yüze kalıyor. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" ifadelerini kullandı.

BM Mayın Eylem Servisi'ne göre Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 37 milyon tonu aşkın enkazda yaklaşık 800.000 ton asbest, patlamamış mühimmat ve diğer kirleticiler bulunuyor. Ateşlenen mühimmatın en az yüzde 10'unun henüz patlamamış olduğu tahmin ediliyor.