Gazze'den İsrail'e Roket Saldırısı: Hamas Tel Aviv'e Roketler Attı

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REFAH, 27 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Gazze'den İsrail'e atılan roketler görülüyor, 26 Mayıs 2024.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları Pazar günü İsrail'in orta kesimlerindeki Tel Aviv'e çok sayıda roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Aylar sonra ilk kez bu çapta bir saldırı gerçekleştiren El Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, roketlerin İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri öldürmesine misilleme olarak ateşlendiğini belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)